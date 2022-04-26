14% петербургских компаний будут платить своим сотрудникам меньше

Уменьшить заработную плату своим сотрудникам до конца года намерены 14%. Такие данные сообщают специалисты сервиса hh.ru по результатам опроса.

Не будут менять своим сотрудникам размер заработной платы 35% работодателей. В 29% компаний уже определились, что заработную плату планируют поднять.

Еще не определились, что именно делать с зарплатами сотрудников, 22% петербургских работодателей.

Среди тех, кому будут платить меньше, лидируют специалисты из сферы продаж. Сотрудникам компаний IT-сектора в опдавляющем большинстве будут платить больше.

В ситуации сокращения доходов особенно важно защитить свои сбережения от инфляции. «МК в Питере» публикует рекомендации эксперта по выбору банковского вклада.