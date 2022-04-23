Треть туалетной бумаги в России производит уходящая компания Essity

Уход с российского рынка может шведской компании Essity может серьезно появлиять на ассортимент российских магазинов. Как сообщаете телеканал 78, такой прогноз дала эксперт Ольга Сумишевская.

Уточняется, что Essity владеет торговыми марками Zewa, Libresse и Libero. В россии компании принадлежить треть рынка туалетной бумаги, бумажных полотенец и носовых платочков.

Ольга Сумишевская прогнозирует, что освободившуюся нишу на рынке гигиенических сресдтв смогут занять российский производитель Viero и турецкий Papia. Также предполагается, что свои марки могут создавать крупные торговые сети.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ушедшие бренды в Петербурге могут заменить местные дизайнеры.