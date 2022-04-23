Некоторые россияне смогут получить разовую выплату к Пасхе

В России некоторые категории граждан могут рассчитывать на разовые выплаты к Пасхе. Получить их можно будет до конца мая.

В региональных министерствах труда и соцзащиты подчеркивают, что выплаты полагаются не всем заявителям, а только некоторым категориям. В частности, выплаты начислят родителям, воспитывающим в одиночку двоих и более детей до достижения ими возраста 18 лет. Многодетные семьи, у которых четверо и более детей, также смогут претендовать на получение выплаты.

<pРазмер пасхальной выплаты составит 1500 рублей. Несмотря на то, что выплата выделяется к Пасхе, начислять её будут в течение ближайшего месяца. Для получения денег в большинстве регионов нужно подать заявление в отдел социальной защиты по месту жииельства.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 1 мая многие пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты.