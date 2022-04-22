В «Центробанке» рассказали об увеличении роли «челноков» в поставках импортных товаров

В альтернативных поставках пользующихся спросом товаров из-за рубежа большую роль будут играть так называемы «челноки». В свежем выпуске бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды» прогнозируется, что их роль в экономики России существенно возрастет.

Регулятор также предупредил о гярдущем росте стоимости товаров в потребительском сегменте. Это объяснили малыми объемами закупок, которые будут осуществлять небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели, а также усложнением логичтисеких цепочек. Уточняется, что заменить традиционных поставщиков такого рода испортом невозможно.

Многие петербуржцы в настоящее время ищут возможности экономии на покупках. Ранее «МК в Питере» сообщал, какие методы сокращения расходов действительно работают.