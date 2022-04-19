Новую платежную систему зарегистрировали в России

В России официально зарегистрирована нова платежная система Hello. Она внесена в реестр платежных систем Центробанка, что следует из опубликованных регулятором данных.

Оператором новой платежной системы будет Транскапиталбанк. Как следует из опубликованной на сайте Hello информации, система позволяет осуществлять перевод денег как по России, так и в другие страны.

Новая платежная система упростит для россиян процесс перевода денежных средств, с использованием смартфонов. Последние с 1 сентября станут менее доступны школьникам, у которых учебным заведениям рекомендовано собирать гаджеты после входа в здание. Ранее «МК в Питере» сообщал, как отнеслись к идее остаться без любимого смартфона на весь учебный день сами школьники.