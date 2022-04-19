Нелегальные «финские ярмарки» Петербурга пострадали от санкций

В Петербурге на фоне западных санкций, которые привели к ослаблению товарооборота между Россией и Финляндией, как будто бы исчезли ярмарки «финских товаров». Как сообщает Neva.Today, на самом деле многие из них продолжили работу, хотя и провели ребрендинг.

На нелегальных распродажах реализовывали товары якобы из западных стран, но по весьма доступным ценам. Торговцы всегда акцентировали внимание клиентов на гипотетически высоком качестве своих товаров. С учетом ограничений на товарооборот от финских и других западных производителей владельцам ярмарок теперь сложно объяснить происхождение товаров, которые у них можно купить с большими скидками.

Попытки издания найти актуальную информацию по ближайшим ярмаркам финских товаров в Петербурге не увенчались успехом. Ни одного объявления не нашлось. Активист Ярослав Костров рассказал изданию, что ярмарки изменили названия, однако по-прежнему используют иностранные логотипы. Он также отметил, что в Центральном районе удалось прикрыть две таких ярмарки. В настоящее время работу продолжает одна. Ярмарку «западных» товаров собеседник издания недавно видел на Загородном проспекте.