Ставка по накопительным счетам в Сбербанке выросла

«Сбербанк» объявил о повышении ставки по накопительным счетам до 10%. Ранее она составляла лишь 3% годовых.

Повышение ставки произошло впервые с осени 2020 года. Оно будет действовать для накопительных счетов, которые клиенты банка откроют с 18 апреля.

В банке напомнили, что накопительный счет — это гибкая альтернатива вкладу. Пополнять и снимать с него средства клиент может в любой момент, хотя требуется держать на своем счету фиксированный остаток для получения максимальных процентов.

С 18 апреля россияне также снова получили возможность покупать наличную иностранную валюту в банках. «МК в Питере» сообщает, что перед покупкой иностранной валюты сейчас нужно хорошо подумать.