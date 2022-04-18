Наличную валюту снова можно покупать в банках

С понедельника, 18 апреля, россияне снова могут приобретать в банках наличную иностранную валюту. Центробанк снял ограничения на продажу валюты физическим лицам.

Право продажи валюты клиентам получили все финансовые организации. Уточняется, что ограничение снято до сентября 2022 года.

Продавать физическим лицам банки смогут только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля текущего года. Ограничения на продажу иностранной валюты физическим лицам в России были введены в марте. Их необходимость тогда объяснили высокой волатильностью курса рубля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что реальный эффективный курс рубля в марте снизился на 17,5%.