Петербуржцы все чаще предпочитают торговым центрам секонд-хенды

Крупные иностранные компании, реализовавшие на российском рынке популярные бренды одежды, ушли из страны на фоне западных санкций. Как сообщает Neva.Today, ценители модной одежды в Петербурге стали все чаще посещать секонд-хенды, где одежда этих марок все еще доступна.

В марте ТРЦ «Галерея» лишился магазинов одежды H&M, Puma, Levi’s, Mango, Women’secret, Zara, Mango, Bershka. Закрылся и магазин косметики Chanel. Из ТРК на Коломяжском проспекте исчезли Pull&Bear, Helly Hansen, Levis, Swatch, Swarovski и некоторые другие отделы.

Такой массовый уход любимых брендов заставил петербуржцев искать алтернативы. Многие из них обратились к доскам объявлений и секонд-хендам, где можно купить бывшие в употреблении вещи любимых марок.

В объявлениях на сайте «Авито» можно найти вещи известных брендов как пакетами, так и по одной штуке. Секонд-хенды так же можно посетить виртуально, выбрав понравившиеся вещи на сайте. Петербуржцы могут либо заказать их через интернет, либо посетить магазин офлайн.

Петербургские секонд-хенды предлагают горожанам вещи абсолютно всех ушедших с российского рынка брендов. Можно найти и эксклюзивные модели. В их поисках петербургские модники посещают Kostrov store, Chriss Teeth, Room Store, Бутик VINTAGE, магазин-салон OFF, сеть магазинов «Планета Секонд Хенд», интернет-магазин «Скандинавская марка», «Уделку» (Удельный рынок) и некоторые другие торговые точки.