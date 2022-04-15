Почти 39 млн рублей заработала за год глава Центробанка Набиуллина

Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2021 году составил 38,906 млн рублей. Такая информация содержится в опубликованной на сайте Центробанка декларации.

Годом ранее глава ЦБ заработала существенно меньше. Её доход за 2020-й год составил 35,926 млн рублей.

Председатель Банка России владеет квартирой площадью 112,2 кв. метра и автомобилем Jaguar S-Type.

Научный руководитель Высшей школы экономики и супруг Эльвиры Набиуллиной Ярослав Кузьминов за 2021 год задекларировал доход в 55,431 млн рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что доход президента России Владимира Путина за 2021-го составил 10,2 млн рублей. Глава государства в прошлом году заработал на 200 тысяч рублей больше, чем в 2020-м.