В 2021 году Путин заработал на 200 тысяч рублей больше, чем раньше

10 млн 202 тыс. 616 рублей составил доход президента России Владимира Путина в 2021 году. Такие данные содержатся в декларации о доходах, расходах и имуществе, которая опубликована на сайте Кремля.

По сравнению с 2020-м годом доходы президента увеличились на 207,9 тысяч рублей. При этом до достижения рекордного показателя 2017-го года по-прежнему далеко. Тогда Владимир Путин задекларировал 18,7 млн рублей с учетом продажи земельного участка площадью 15 соток.

Как и годом ранее, президент владеет квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. В его собственности также находятся две «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Владимир Путин поручил Правительству разработать предложения по внеочередной индексации пенсий и соцвыплат.