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Альфа-Банк может потерять около 40% самых платежеспособных клиентов?

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© Фото: pixabay.com

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Из магазина приложений для iPhone удалили приложение Альфа-Банка. По итогам нескольких исследований, доля владельцев техники Apple среди пользователей смартфонов колеблется в районе 30%-40%. И этим людям в России доступны другие банки, чьи приложения можно установить.

Магазин приложений App Store удалил приложение российского «Альфа Банка». У тех, кто поставил приложение ранее, оно продолжает работать, правда, уже без обновлений, а те, у кого приложение не установлено, загрузить его уже не смогут.

По оценкам разных исследователей, среди российских пользователей смартфонов доля владельцев iPhone может достигать порядка 40%. Так, в 2019 году сервис "Почта Mail.ru" выяснил, что техникой Apple пользуются 60% людей в возрасте от 18 до 24 лет и 40% людей старше 60 лет.

Другое исследование того же года – от компании BankMyCell – показывает, что 73% пользователей iPhone не готовы менять технику Apple на устройства других производителей.

При этом, учитывая, насколько высоки цены на технику Apple, позволить себе iPhone могут себе только состоятельные люди.

Таким образом, если платежеспособным клиентам нужны будут удобные и доступные на телефоне банковские услуги, такие клиенты будут выбирать финансовую организацию, чье приложение можно скачать на своей мобильник. А «Альфа-Банка» в списке таких больше нет.

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