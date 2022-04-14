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Семьи с детьми в России начнут «бесшовно» поддерживать с 1 мая

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© Фото: Baltphoto

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Система «бесшовной» поддержки семей с детьми заработает по единым правилам.

В России с 1 мая заработает единая, так называемая бесшовная, поддержка семей с детьми в возрастет от 3 до 17 лет. Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина пояснила, что система будет дополнительно настроена, чтобы достичь соответствия поручениям главы государства Владимира Путина.

Президент РФ ранее поручил создать систему поддержки семей с детьми всех возрастных категорий, действующую по единым правилам. Это должна быть адресная поддержка с момента беременности и до совершеннолетия ребенка.

Ольга Баталина отметила, что данная бесшовная система к настоящему моменту уже выстроена.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице назначат новую выплату для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет.

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