Пользоваться «Единой картой петербуржца» можно бессрочно

Оформившие «Единую карту петербуржца» горожане теперь смогут пользоваться ей бессрочно. В пресс-службе администрации города уточнили, что данное решение нашло одобрение у эмитентов карты — Сбербанка, ВТБ и Банка «Санкт-Петербург».

Карта уже есть у 1,1 млн петербуржцев. Решение о её бессрочности сделает карту еще более удобной в использовании.

Держатели карты, выпущенной на базе платёжной системы «Мир», могут оплачивать ею товары и услуги, а также получать зарплату и оформить на неё любой проездной билет. Пользователи карты могут получить скидки у партнеров «ЕКП».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Центробанк разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля.