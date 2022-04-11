Блокадники и участники ВОВ единовременно получат от 3 до 10 тысяч рублей в Петербурге

В Петербурге планируется единовременная выплата блокадникам и участникам Великой Отечественной войны. Как сообщает телеканал 78, определяющий порядок данной выплаты документ уже разработан городским Правительством и проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает выплату 10 тысяч рублей всем проживающим в Петербурге инвалидам и участникам ВОВ. По 7 тысяч рублей выплатят блокадникам и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 4 тысячи рублей выплатят вдовам и вдовцам участников войны. Выплаты в три тысячи рублей запланированы для тех, кто родился до 3 сентября 1945 года и не входит в вышеперечисленные категории. На выплаты из бюджета будет выделен 1,1 млн рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на киностудии «Ленфильм» снимут документальный фильм «Блокадный футбол».