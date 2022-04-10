Ставка по рублевым вкладам Сбербанка снижена

Сбербанк изменил максимальные ставки по рублевым вкладам. Как сообщает РИА Новости, теперь она составляет не 19, а 16%.

В самом Сбербанки снижение объяснили адаптированием ставки к текущей экономической ситуации. Отмечается, что ставки изменились незначительно, а вклады по-прежнему остались выгодными для клиентов.

Наибольшую выгоду клиенты Сбербанка могут получить при наличии годовой подписки на сервисы по программе "СберПрайм+", если вклад был открыт онлайн на срок от трех месяцев. Чтобы им воспользоваться, нужно положить на счет от 100 тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что эксперт оценил реальный курс валюты в 74 рубля за американский доллар.