Посол России в США назвал санкции против Сбербанка ударом по простым россиянам

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал введенные в отношении российских Сбербанка и Альфа-банка санкции прямым ударом по простым россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую характеристику дипломат объяснил тем, что большинство россиян хранят в этих банках свои сбережения. Санкционный список США был расширен в среду, 6 апреля. В него попали 18 физических лиц, а также множество компаний, которые связаны с двумя вышеназванными российскими банками.

Действия США, затрудняющие для России обслуживание её госдолга, Анатолий Антонов назвал попыткой запятнать репутацию страны.