Три новых кадровых центра помогут петербуржцам в поисках работы

В Петербурге до 2024 года появятся три новых кадровых центра «Работа в России». Как уточнили в пресс-службе администрации города, первый такой центр уже работает на базе Агентства занятости Фрунзенского района.

онсультанты центра не только помогают соискателям в поисках работы, но также записывают их на обучение, переподготовку и подработку. В центре можно получить карьерную консультацию, а также воспользоваться услугой психологической поддержки.

Работающий центр уже успел наладить контакты с крупными работодателями города. 100 новых сотрудников уже приняла на работу «Почта России». В планах у компании трудоустроить еще 400 петербуржцев.

центре помогают найти работу молодежи, пенсионерам, мамам в декрете. Последние также могут получить консультацию по зачислению ребенка в детский сад.