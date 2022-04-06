Пенсии в России рекордно проиндексируют в 2022 году

Новая рекордная индексация пенсий и социальных выплат ожидается в России. Как сообщает АБН, индексацию обсудят в Государственной думе уже в апреле.

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб отметила, что обсуждение по всей видимости состоится во время отчета правительства перед нижней палатой парламента. Предполагаемая повышенная индексация пенсий связана с ростом инфляции в стране. Он достиг 15%, но пенсии выросли только на 8,6%. Таким образом денежные средства пенсионеров потеряли свою прежнюю покупательную способность. Мера задумана, чтобы компенсировать россиянам инфляционные потери.

Если меру примут, общегодовая индексация превысит 17%, то есть станет рекордной за последние годы.