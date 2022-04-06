Налоговые инспекторы будут искать валютных спекулянтов

Случаи купли-продажи валюты «с рук» будут выявлять и пресекать территориальные органы ФНС и МВД. Письмо с соответствующим распоряжением направил в территориальные органы Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС).

В документе отмечается, что в обход банков продажу валюты ведут через социальные сети, а также электронные доски объявлений. Сама же продажа валюты «с рук» несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка.

В пресс-службе ФНС уточнили, что контроль за валютными операциями осуществляется регулярно. Однако в последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты. Поэтому налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление данного вида нарушений.