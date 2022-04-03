Стало известно, где россияне предпочитают покупать товары для дома, пока не работает IKEA

Россияне нашли замену популярному бренду товаров для дома IKEA, который приостановил работу в России. Как сообщает РИА Новости, рост покупательского трафика зафиксировали в магазинах компании HOFF. Гендиректор компании Максим Гришаков рассказал, что выручка увеличилась на 30%. Впрочем, данный скачок он назвал временным и связал с ажиотажным спросом.

Гендиректор HOFF подчеркнул, что компания не испытывает в данный момент каких-либо сложностей в связи с приостановкой сотрудничества с зарубежными партнерами. Поставщики магазинов на 85% являются российскими.

Отмечается, что в настоящее время в HOFF стараются сдерживать рост цен. Однако грядущее повышение называют неизбежным и связывают с ростом себестоимости товаров.