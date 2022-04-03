Единый тариф поможет петербуржцам сэкономить на поездках в пригороды

С 1 апреля в рамках реализации первого этапа перехода к новой модели транспортного обслуживания километровый тариф на маршрутах заменен единым вне зависимости от длительности поездки. В комитете по транспорту сообщают, что стоимость проезда при оплате «Подорожником» составляет 40 рублей. Если поездка осуществляется по «гостевому» тарифу заплатить нужно 60 рублей. На маршрутах действуют все виды проездных, как месячные, так и суточные.

Единый тариф с 1 апреля действует на следующих маршрутах: №№404, 406, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 438з, 442, 442А, 443, 446, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 469, 469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686.

Подробную информацию о предстоящей поездке пассажиры могут получить на сайте «Организатора перевозок», а с маршрутами ознакомиться на Яндекс картах.