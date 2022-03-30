После объявления об уходе с рынка Decathlon в Петербурге по-прежнему работает

Магазин Decathlon в петербургском торговом центре «Лондон Молл» продолжает работу, несмотря на появившуюся накануне информацию об уходе компании с рынка. Как сообщает «МК в Питере», особых очередей в магазине не наблюдается.

Продавцы на вопрос о закрытии отвечают, что никакой информации пока нет и магазин продолжает работу в обычном режиме. В нем также сохранены акции и скидки на ряд товаров, так же, как и объявления о проходящей в это время распродаже.

Ранее Decathlon объявил о приостановке своей деятельности в России из-за сложностей с поставками на фоне введенных против России санкций. Всего в магазинах сети в настоящее время работают примерно 2500 человек.