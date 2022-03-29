Часть тарифов на проезд в транспорте изменится в Петербурге в апреле

С 1 апреля в Петербурге изменится ряд тарифов на проезд в общественном транспорте. В частности, будут отменены участковый и километровый тарифы, что позволит пассажирам платить меньше за поездки в пригороды Петербурга и некоторые населенные пункты Ленинградской области.

Тарифы на проезд до Петергофа, Ломоносова, Зеленогорска, Сестрорецка и Пушкина станут равны общегородским. Вместо 180 рублей (120 по «Подорожнику) сейчас доехать до места назначения. можно будет всего за 60 (40 рублей) соответственно.