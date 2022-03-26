Россиян освободили от нескольких налогов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от ряда налогов. В частности, не потребуется платить налог на доходы со вкладов, налог на прибыль для IT-компаний в течение трех лет, а также ряд других.

Изменяется порядок расчета транспортного налога. Повышающий коэффициент теперь будут применять к автомобилям стоимостью выше 10 млн рублей. Ранее он применялся к машинам дороже 3 млн рублей.