Льготников Петербурга предлагают возить на дачи бесплатно

Комитет по транспорту Петербурга предлагает сделать поездки на пригородных автобусах бесплатными для льготников, которые ранее платили 10% от стоимости билета. Проект соответствующего постановления уже подготовлен.

Временные меры поддержки вводятся ежегодно и действуют с 27 апреля по 31 октября. Правом льготного проезда могут воспользоваться пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и работавшие в тылу, блокадники, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные жертвы политических репрессий, матери-героини, вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, почетные доноры.