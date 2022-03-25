Комтранс напомнил петербуржцам, как оплатить проезд без наличных

Поэтапный отказ от приема к оплате наличных средств в автобусах в рамках перехода к новой модели транспортного обслуживания начнется в Петербурге уже через неделю. В комитете по транспорту рассказали, какие безналичные способы могут использовать пассажиры для оплаты проезда.

На «бескондукторном» маршруте оплатить свой проезд можно с помощью проездного билета «Подорожник» или «Единой карты петербуржца». Для оплаты также можно воспользоваться пластиковой картой с чипом. Будут приниматься карты МИР, Visa или Mastercard.

С 1 апреля пассажиры также смогут воспользоваться разовыми проездными билетам с QR-кодами. При входе в автобус карту или разовый билет нужно приложить к считывателю. Проезд считается оплаченным после появления на экране валидатора сообщения о списании средств.