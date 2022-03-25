В петербургских булочных Вольчека больше не дают пакеты под выпечку бесплатно

Сеть петербургских булочных Вольчека перестала выдавать покупателям бесплатные пакеты под выпечку. Как сообщает Neva.Today, в заведениях сети появились таблички, информирующие покупателей, что за пакет им потребуется заплатить два рубля.

Необходимость подобных мер объяснили тем, что сейчас настало время для экономии и экологии. Покупателей поблагодарили за понимание новой меры.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о резком росте цен на офисную бумагу. Из-за ажиотажного спроса многие магазины канцелярии были вынуждены установить ограничения и отпускать по пачке в одни руки.