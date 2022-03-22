Петербуржцы закупаются рассадой перед дачным сезоном

В Петербурге вырос спрос на рассаду. По данным аналитиков портала «Авито», саженцы пользуются повышенным спросом по сравнению с дачным сезоном прошлого года — рассаду стали покупать на 48% чаще.

Больше всего петербуржцы покупают рассады перца. В Петербурге спрос вырос в шесть раз, а в среднем по России — в два раза.

Повышен и спрос на капусту. Её востребованность возросла на 93%. Среди других популярных у петербургских огородников саженцев огурцы, помидоры и баклажаны. Охотно покупают и рассаду цветов. Розы стали приобретать в 3,3 раза чаще. Также популярны астры, петунии и розы.