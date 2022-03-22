Петербуржцы в среднем получают 76 тысяч рублей в месяц

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге составляет 75 958 рублей. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

По отношению к 2020-му году реальная заработная плата в 2021-м составила 104%. Реальные денежные доходы населения при сопоставлении с тем же периодом оцениваются в 104,1%.

Безработными в Петербурге были квалифицированы 63,1 тысячи человек. Это 2% от общей численности трудоспособного населения. Отмечается, что данный показатель является самым низким среди российских регионов.