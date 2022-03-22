Зарплата водителей автобусов в Петербурге вырастет на 3%

Водители автобусов в Петербурге будут получать зарплату на 3% больше с 1 апреля. «Пассажиравтотранс» увеличит оплату труда, чтобы повысить социальную значимость профессии и привлечь в штат новых сотрудников.

Увеличение зарплаты на 3% будет дополнительной мерой. Ежегодная индексация окладов уже была проведена с 1 января и составила 4%.

Отмечается, что «Пассажиравтотранс», как ведущее транспортное предприятие Петербурга, обеспечивает своим сотрудникам стабильную заработную плату и социальные гарантии. Последние включают бесплатное медицинское обслуживание в собственной медико-санитарной части, летний отдых для детей на льготных условиях, повышение квалификации, а также возможности для карьерного роста.

Водители автобусов работают не только на городских и пригородных маршрутах. Они также перевозят участников петербургских культурных и спортивных мероприятий. Продемонстрировать свои навыки лучшие сотрудники могут на конкурсах профессионального мастерства, которые проходят ежегодно.