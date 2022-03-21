Петербуржцам посоветовали не пытаться сохранить сбережения в ювелирных украшениях

Эксперт Дмитрий Солонников советует отказаться от покупки ювелирных украшений для сохранности своих сбережений. Он уверен, что это может привести к потере средств. Как рассказал Дмитрий Солонников в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», ювелирные изделия не следует считать гарантом сохранности ювелирных накоплений. При этом перевод средств в золотые слитки может помочь в сохранении и приумножении капитала.

Если ювелирные украшения впоследствии придется сдавать в комиссионный магазин, владелец рискует потерять от 30 до 50% первоначально вложенных средств. Дмитрий Солонников связал ажиотаж с паникой, так как петербуржцы пытаются найти способ сохранения денежных средств. С ценными бумагами люди опасаются связываться, так как не до конца понимают устройство данного сегмента экономики.

Эксперт высказал мнение, что ювелирные украшения стоит приобретать, если их планируется хранить в семье и передавать наследнику для прямого использования. Если нужно сохранить капитал, лучше все же разобраться в ценных бумагах.