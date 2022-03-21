Петербург оказался на седьмом месте в РФ по размеру зарплат

Петербург стал седьмым в рейтинге российских регионов по уровню заработной платы по отраслям. Такие данные опубликовало РИА Новости на основе собственного исследования.

Лидерами по уровню зарплат в России стали работники добывающей отрасли на Сахалине, которые зарабатывают в среднем 206 тысяч рублей в месяц. Вторыми стали представители сферы финансовых услуг из Москвы, зарабатывающие в среднем 199 тысяч рублей в месяц. Третье место заняли нефтяники из Ямало-Ненецкого автономного округа, зарплата которых составляет около 180 тысяч рублей.

В Петербурге наиболее высокооплачиваемыми являются представители IT-отрасли. Их средняя зарплата составляет 138 тысяч рублей ежемесячно.