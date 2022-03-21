Петербуржцы скупают офисную бумагу

Офисная бумага резко прибавила в цене в Петербурге. Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург», на маркетплейсах пачка бумаги теперь можно увидеть цену до 3 тысяч рублей за стандартную пачку офисной бумаги на 500 листов. Совсем недавно эта категория офисных товаров обходилась петербуржцам в 250-300 рублей.

В канцелярских магазинах такого значительного роста цен на офисную бумагу не произошло. Однако в некоторых из них она постепенно заканчивается — петербуржцы отреагировали на подорожание ажиотажным спросом.

Как сообщают «Невские Новости», выросла цена на услуги копирования и распечатки в петербургских копировальных центрах. Эта тенденция также может быть связана с подорожанием бумаги.