Не все McDonald’s закрылись в Петербурге

В Петербурге приостановили свою работу не все рестораны быстрого питания McDonald’s. Заведения известной сети по-прежнему можно найти на Финляндском, Московском и Балтийском вокзалах. Работает и ресторан в аэропорту Пулково.

Как сообщает «МК в Питере» сильного ажиотажа в ресторане на Финляндском вокзале не наблюдается. Для прохода в заведение потребуется пройти досмотр у входа на вокзал. Цены в данном ресторане выше, чем были в остальной сети McDonald’s до прекращения работы. Например, БигМак обойдется посетителям в 160, а не 140 рублей. При том весь привычный ассортимент блюд по-прежнему в наличии.