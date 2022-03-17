В Петербурге предложили продавать билеты на транспорт в продуктовых магазинах

В Петербурге могут начать продажу разовых проездных билетов на наземный общественный транспорт в продуктовых магазинах. С таком инициативой в комитет по транспорту обратился депутата Алексей Цивилев.

Парламентарий напомнил, что в Петербурге до сих пор есть районы, в которых нет станции метро. Поэтому идти в метрополитен ради покупки разового билета для проезда на автобусе или трамвае неудобно.