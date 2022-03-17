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Петербуржцы жалуются, что приставы не дают им снимать деньги в банкомате

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© Фото: Baltphoto

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Спорный банкомат находится в здании Ленинградского областного суда.

В среду, 16 марта, петербуржцы не смогли воспользоваться банкоматом, расположенным в здании Ленинградского областного суда на набережной Фонтанки, 6. Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на своего читателя, судебные приставы не давали горожанам снять деньги, утверждая, что они предназначены только для работников суда.

Клиент банка увидел на банкомате табличку о том, что он не работает. Когда он все же попытался воспользоваться устройством, его попросили не скандалить и пойти в другой банкомат, чтобы приставы не вызвали полицию.

В Леноблсуде прокомментировали данную информацию. Там отметили, что банкомат находится в зоне свободного доступа и проводить в нем транзакции могут все. Работать в суде, чтобы воспользоваться терминалом, не нужно.

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