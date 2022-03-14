Watsons закрывает магазины в Петербурге не из-за санкций

Международная сеть магазинов красоты и здоровья Watsons прекращает деятельность в России. В Петербурге будут закрыты 47 её магазинов.

В пресс-службе компании подчеркнули, что решение о закрытии не связано с санкциями западных стран против РФ и было принято еще в конце января. На официальном сайте компании опубликован график закрытия магазинов.

В интернет-магазине Watsons покупатели смогут сделать заказы до 21 марта. С 15 марта постоянным клиентам компании прекратят начисление баллов лояльности за покупки.

Уже имеющиеся на картах баллы и подарочные сертификаты держатели смогут использовать до закрытия последних магазинов в России — до 30 июня.