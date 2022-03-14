В Комтрансе напомнили, как оплатить парковку без Apple Pay и Google Pay

Автомобилисты, использующие мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», могут выбрать удобный вариант оплаты. В комитете по транспорту пояснили, что деньги на парковочный счет можно перевести с банковской карты. Также доступно списание средств со счета мобильного телефона.

Оплата парковки также может осуществляться через личный кабинет на сайте parking.spb.ru Заплатить за парковку можно, отправив сообщение на номер 5303. К услугам автомобилистов также паркоматы в зонах платной парковки, банкоматы и личный кабинет банка ВТБ, банкоматы и приложения Сбер и ПСКБ. Можно использовать для оплаты приложение «Парковки России» или воспользоваться Telegram-ботом.

Оплатить парковку отправкой СМС могут абоненты операторов Мегафон, МТС, Билайн. На любые возникшие вопросы по оплате ответят на специальной «горячей» линии по номеру 417-50-00.