Петербург стал десятым по уровню закредитованности в России

Средний россиянин должен по кредитам чуть менее 360 рублей. Об этом сообщает Риа Новости на основе проведенного исследования.

Самыми закредитованными оказались жители Ямало-Ненецкий автономный округ. Сумма их средней задолженности оценивается в 649 тысяч рублей. Ханты-Мансийский автономный округ. За ними следуют жители Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Саха.

Санкт-Петербург в рейтинге закредитованности оказался десятым. Объем задолженности горожан варьируется от от 448 до 470 тысяч рублей.

Москва по уровню задолженности оказалась 12-й. Средний объем кредитов столичных жителей составил 413 тысяч рублей.