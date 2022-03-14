Рестораны McDonald’s в Петербурге закрылись, но не совсем

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, как сообщалось ранее приостановила работу в России с 14 марта. В том числе, временно закрыться должны были и рестораны в Петербурге.

Как сообщает «Деловой Петербург», утром понедельника многие горожане с удивлением увидели, что рестораны сети по-прежнему работают. Никаких изменений не замечено в ресторанах на Рубинштейна и Думской улицах. По-прежнему открыт McDonald’s на 1-й Красноармейской. Принимают посетителей и рестораны по некоторым другим адресам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об очередях, которые собрались в ресторанах McDonald’s в воскресенье — ранее озвученный последний день их работы. Многие посетители проводили в очереди по полчаса и более.