Петербуржцы выстроились в очереди к приостанавливающим работу ресторанам McDonald’s

Рестораны быстрого питания McDonald’s приостанавливают работу в России. Петербуржцы провожают уходящую сеть фастфуда очередями, которые выстроились к заведениям общепита в заключительный день работы.

Как сообщают «Невские Новости», корреспондент которых побывал в одном из ресторанов, очереди к кассам начинаются еще на улице. Чтобы купить «последний гамбургер», люди проводят в заведении по 30-40 минут.

Сидячих мест в ресторане также не хватает. Многие берут заказ на вынос и уходят на улицу.

Компания McDonald’s объявила о временно приостановке работы в России 8 марта. Сотрудники ресторанов, как сообщалось ранее, продолжат получать заработную плату.