У магазинов Uniqlo в в Петербурге снова выстроились очереди

В воскресенье, 13 марта, в Петербурге снова замечены очереди в магазины бернад Uniqlo. Как сообщает «Фонтанка», в торговом центре «Галерея» на вход в торговую точку выстроилась вереница из примерно 50 человек.

Очереди движется достаточно быстро. Стоящий в середине очереди молодой человек сообщил корреспонденту, что провел в ней не более семи минут.

Очередями в магазины петербуржцы встретили объявление об уходе бренда Uniqlo с российского рынка. Ранее компания заявляла, что намерена продолжить работу в России.