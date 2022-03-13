Петербуржцы раскупили товары в Prisma за день до закрытия

Вечером воскресенья, 13 марта, в Петербурге завершит свою работу сеть финских супермаркетов Prisma. Ранее компания объявила о закрытии бизнеса по всей России.

Как сообщает «Деловой Петербург», за несколько дней до закрытия в магазинах Prisma объявили существенные скидки на многие позиции, чем привлекли в торговые залы массу покупателей. Некоторые товары исчезли с полок уже 9 марта.

В субботу, 12 марта, покупатели опубликовали свежие фотографии витрин в супермаркете. Многие из них уже были полностью пустыми.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об очередях, наблюдавшихся в некоторых ресторанах быстрого питания McDonald’s в Петербурге, после того, как компания объявила об уходе с российского рынка.