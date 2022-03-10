В Петербурге снизилось число безработных

С начала года в Петербурге сократилось количество безработных. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на председателя комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко.

Официально трудоустроены в настоящее время примерно 3,3 миллиона петербуржцев. 16 тысяч горожан остаются безработными.

В городе свободно около 30 тысяч рабочих мест. Дмитрий Чернейко отметил, что поводов для паники в связи с приостановкой деятельности зарубежных компаний нет. Все временно приостановившие деятельность организации в полной мере соблюдают требования российского трудового законодательства.