Петербуржцы провожают уходящий из России бренд Uniqlo очередями

В четверг, 10 марта на Петроградской стороне заметили длинную очередь к магазины Uniqlo. Как сообщает «Мойка 78» желающих купить одежду бренда было настолько много, что в магазине они все не поместились.

Очередь растянулась вдоль Каменноостровского проспекте. Вход регулировал охранник, пропуская посетителей ограниченными «партиями».

Похожие очереди наблюдались и в других магазинах бренда. В ТРЦ «Галерея» для регулирования направления очереди пришлось использовать ограничительные ленты.

Ранее руководитель и крупнейший акционер Fast Retailing Co. Тадаси Янаи обещал, что бренд продолжит работу в России. Однако 10 марта все же стало известно об уходе Uniqlo с российского рынка.