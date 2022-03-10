Торговые центры Петербурга продолжают пустеть

С российского рынка уходят крупные иностранные бренды одежды. Вместе с ними постепенно пустеют торговые центры, в том числе и в Петербурге.

Как сообщает «Мойка 78», ссылаясь на телеграм-канал «Аварийный Петербург», в ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, 17 закрыты магазины Bershka, Pull&Bear, H&M, Helly Hansen, Levis, Swatch, Swarovski.

Похожая ситуация сложилась и в других торговых центрах Петербурга. Полупустыми стоят «Родео Драйв», «Европолис», «Южный Полюс».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в некоторые рестораны быстрого питания McDonald’s, которые также покидают российский рынок, в последние дни работы выстроились очереди.