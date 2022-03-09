Петербуржцы делают бизнес на закрытии McDonald's

Предприимчивые петербуржцы пытают делать бизнес на уходе из России западных предприятий и торговых сетей. В среду, 9 марта, на сайте «Авио» замечены объявления о продажи еды, пакетов и сувенирной продукции ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает 78.ru.

Автор объявления предлагает приобрести пирожок с вишней за тысячу рублей, Монблан-Бургер — за 5990, а салфетки с логотипом компании — по 290 рублей за штуку.

Подорожали и раритеты, связанные с работой компании McDonald's в России. Пакет 1993 года выпуска можно купить за 30 тысяч. Жетон, изготовленный в честь 30-летия работы компании в стране, можно купить уже за 500 тысяч рублей.

Во многих ресторанах McDonald’s в Петербурге собрались внушительные очереди. Посетители проводят в очереди до 40 минут и более.