Вакансий в Петербурге стало больше в феврале

В заключительный месяц зимы аналитики сервиса по поиску вакансий и сотрудников hh.ru зарегистрировали рост числа вакансий в Петербурге на 10%. Больше всего, на 49%, выросло количество вакансий в сфере консультирования, ан 32% - в области маркетинга, рекламы и пиара.

Резюме на петербургском рынке труда также стало больше. Рост составил 8%. Наиболее значительное увеличение количества соискателей наблюдалось у менеджеров по закупкам, тендерам, бухгалтеров. Также выросла активность претендентов на места аналитиков, программистов и разработчиков, дизайнеров, маркетологов, пиарщиков, инженеров-конструкторов.