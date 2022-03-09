Россиянам стало сложнее снять иностранную валюту с 9 марта

9 марта Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать до 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Клиенты банков не могут снять в валюте вклада более 10 тысяч долларов США. Остальное будет выдано в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Валюту желающим снять её будут выдавать только в долларах США, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт счет. Валюту других стран для выдачи также будут конвертировать в доллары США по рыночному курсу на день выдачи.

Открывать новые валютные счета и вклады россиянам не запрещено, но на период действия временного порядка снять с них средства можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.